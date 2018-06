Triassic World: trailer e poster del nuovo film con dinosauri prodotto da The Asylum

The Asylum colpisce ancora e lancia un nuovo titolo che fa il verso ai film di Jurassic World, e con la consueta tempististica Triassic World esce in concomitanza con Jurassic World - Il Regno Distrutto che ha debutto nei cinema lo scorso 7 giugno. The Asylum rivisita il concept di clonazione di DNA di dinosauro, lanciato nell'originale Jurassic Park, per dare una spiegazione alternativa alle motivazioni che hanno spinto gli scienziati a riportare in vita i dinosauri. "Triassic World" suggerisce che dietro ad una tale sfida alla natura possa celarsi un altro scopo: la donazione di organi.





Benvenuti nel mondo triassico dell'assistenza sanitaria. I dinosauri sono tornati, usati come animali perfetti per coltivare organi umani per i trapianti. Ma così facendo, gli scienziati li hanno resi praticamente indistruttibili, lasciando gli umani inermi quando le creature fuggono da un laboratorio di ricerca.

Bisogna ammettere che la fantasia dello sceneggiatore Marc Gottlieb e del regista Dylan Vox è davvero sfrenata: utilizzare predatori rettili preistorici per far crescere tessuto di organi umani? Ma dopo i film di Sharknado, alcuni titoli fuori di testa come Lava Sharks e 6-Headed Shark Attack, e recenti parodie all'insegna del divertito plagio vedi Atlantic Rim: Resurrection, Tomb Invader e Avengers Grimm: Time Wars non ci possiamo stupire più di niente, e alla fine è proprio in questo "manicomio" che sta il divertimento.

Il cast di Triassic World include Shellie Sterling, Joseph Harris, Hayley J. Williams e Thomas Varga.