Piccola Ape, Julia Roberts protagonista

Di Federico Boni martedì 12 giugno 2018

Julia Roberts produttrice e co-protagonista di Little Bee.

Julia Roberts produrrà l'adattamento cinematografico di Piccola Ape, romanzo del 2008 di Chris Cleave edito in Italia da Bompiani. La diva premio Oscar avrà un ruolo centrale anche in qualità d'attrice, con Kathleen Robertson allo script e Amazon Studios in produzione.

Little Bee, un'adolescente nigeriana, insieme ad altre tre immigrate esce dal centro di detenzione temporanea in cui ha vissuto per due anni. Non sapendo dove andare, senza documenti, telefona alle uniche persone che conosce in Gran Bretagna, Andrew e Sarah O'Rourke, che due anni prima in Africa le hanno salvato la vita. Andrew e Sarah erano all'epoca in Nigeria in vacanza, nel tentativo di raddrizzare un matrimonio ormai in pezzi, ma mentre erano in spiaggia due ragazzine (Little Bee e sua sorella) erano corse verso di loro, inseguite da un gruppo di soldati decisi a ucciderle. Andrew e Sarah riuscirono a salvare solo una delle due bambine e il momento fu talmente violento che, quando anni dopo Little Bee ricompare nella vita della coppia, l'esperienza traumatica di allora riemerge e Andrew non regge al ricordo. La vita di tutti subisce un contraccolpo, fino a che Sarah decide di seguire Little Bee in Nigeria, portandosi dietro il figlio ancora bambino. Non sa cosa l'aspetta. La violenza in Africa non si è ancora fermata.

La Roberts indosserà i panni della giornalista Sarah O'Rourke. Tutto tace sui tempi produttivi e sul nome del regista.

Fonte: Variety