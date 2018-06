The Very Excellent Mr Dundee, Paul Hogan sarà ancora Mr. Crocodile Dundee

Di Federico Boni martedì 12 giugno 2018

Paul Hogan torna al cinema.

Mr. Crocodile Dundee a 78 anni suonati. Paul Hogan ritroverà gli iconici abiti del suo celebre personaggio in The Very Excellent Mr Dundee. Parola di Variety.

Il film vedrà Hogan interpretare se stesso, in procinto di ricevere un Cavalierato per i servizi resi alla comicità. "Non fare niente o rovinerai tutto", gli dice il suo manager. Peccato che in sei settimane il suo nome e la sua reputazione saranno distrutti. La produzione del film inizierà il mese prossimo in Australia, Los Angeles e Vancouver, con Dean Murphy alla regia.

L'originale Crocodile Dundee, uscito nel 1986, incassò la bellezza di 328 milioni di dollari in tutto il mondo, dando vita a due sequel: Crocodile Dundee II e Crocodile Dundee 3, uscito in sala nel 2001.

Fonte: Comingsoon.net