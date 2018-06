The Little Stranger: trailer e poster dell'horror gotico di Lenny Abrahamson

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 giugno 2018

The Little Stranger: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Lenny Abrahamson nei cinema americani dal 31 agosto 2018.

Dopo l'acclamato e pluripremiato thriller "Room", Lenny Abrahamson torna dietro la macchina da presa per The Little Stranger, prima incursione del regista nel genere horror.

Ambientato nel 1947 e basato sull'omonimo best-seller di Sarah Waters, "The Little Stranger" segue il dottor Faraday (Domhnall Gleeson), un umile medico di campagna che torna alla tenuta "Hundreds Hall", dove sua madre lavorava come cameriera. Ma trova il maniero, un tempo sontuoso, ormai fatiscente, e il suo paziente, una ragazzo ustionato interpretato da Will Poulter, che soffre di deliri che iniziano a prendere il controllo dell'intera casa.

Il cast di "The Little Stranger" è completato da Ruth Wilson, Charlotte Rampling e Alison Pargeter.





"The Little Stranger" racconta la storia del dottor Faraday, figlio di una cameriera, che ha costruito una vita di silenziosa rispettabilità come medico di campagna. Durante la lunga estate calda del 1948 viene chiamato da un paziente di "Hundreds Hall", dove una volta lavorava sua madre. La tenuta è stata la casa della famiglia Ayres per più di due secoli, ma ora è in declino e i suoi abitanti, madre, figlia e figlio, sono tormentati da qualcosa di più inquietante di uno stile di vita morente. Quando prende in cura il suo nuovo paziente, Faraday non ha idea di quanto strettamente, e in modo inqueitate, la storia della famiglia stia per intrecciarsi con la sua.

The Little Stranger debutta nei cinema americani il 31 agosto 2018.