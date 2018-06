Equilibrium – The Film Concert: la musica di Giovanni Allevi evento al cinema dal 18 al 20 giugno

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 giugno 2018

Equilibrium – The Film Concert: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film concerto di Giovanni Allevi nei cinema italiani dal 18 al 20 giugno 2018.

Dal 18 al 20 giugno arriva, in oltre 150 sale italiane, Equilibrium – The Film Concert, l’emozionante film evento che racconta, attraverso musica, pensieri e riflessioni filosofiche dell’artista Giovanni Allevi, la nascita dell'ultima opera sinfonica di uno dei compositori italiani contemporanei più amati nel mondo.

Opera prima del regista Fabrizio Cavada, "Equilibrium – The Film Concert" racconta in maniera intima e immersiva, grazie anche ad immagini inedite e di backstage, la première dell’opera tenutasi al Teatro dal Verme di Milano; una performance live che viene arricchita con riprese in esterna del compositore, momenti catturati per le vie della città e interviste agli altri ospiti del concerto. Protagonisti del film, insieme a Giovanni Allevi, sono infatti gli artisti internazionali Jeffrey Biegel e Jeffrey Reed, già interpreti del suo Concerto n°1 per pianoforte e orchestra durante la prima mondiale negli Stati Uniti, qui accompagnati dai professori dell’Orchestra Sinfonica Italiana.

“Equilibrium” può essere definito l'album della maturità di Giovanni Allevi, in cui il compositore raggiunge un punto di incontro tra le sue due anime opposte: quella rock e ribelle e quella accademica e perfezionista. Il tour che ne è seguito ha celebrato il tutto esaurito in ogni teatro e nel contempo la poetica artistica alla base della creazione musicale ha trovato espressione nel suo recentissimo libro, "L'equilibrio della lucertola" (Solferino), accolto dalla critica e dal pubblico con grande entusiasmo.

Musica, immagini e parole dell'artista ruotano intorno a quello che è divenuto un concept ineludibile della nostra società: la ricerca dell'equilibrio, che il musicista filosofo approfondisce con la sua sensibilità e la sua conoscenza, trasformandosi in un novello Maître à penser.

Il film, realizzato con 8 camere 4k, offre allo spettatore inquadrature e dettagli spettacolari. Creatività e qualità tecnica si uniscono in un film evento unico e irripetibile che rivela ancora una volta, in un’ora di grande musica e forti emozioni, il talento e il carisma di Giovanni Allevi, il compositore, pianista e direttore d’orchestra italiano che ha cambiato il volto della musica classica contemporanea.

"Equilibrium – The Film Concert" è distribuito da NewGold Film e Duemilauno Distribuzione e prodotto da Bizart.