Gargoyles, Jordan Peele vuole dirigere il film

Di Federico Boni mercoledì 13 giugno 2018

Gargoyles potrebbe presto diventare live-action.

Gargoyles, celebre serie animata anni '90, potrebbe presto diventare film. Se ne parla da anni e ora Jordan Peele, premio Oscar per la sceneggiatura di Get Out, si è detto pronto ad abbracciare il progetto. A spifferare l'indiscrezione Richard Rushfield.

Peccato che in casa Disney non siano troppo convinti del regista. Un rischio troppo elevato per lo studios, che punterebbe ad un live-action per famiglie. Andata in onda dal 1994 al 1997 per 77 episodi complessivi, Gargoyles - Il risveglio degli eroi divenne una serie animata di culto.

Protagonisti un gruppo di gargolle, creature mitologiche che si trasformano in pietra per effetto dei raggi del sole e che vivono di notte. Dopo aver dormito per mille anni a causa di un incantesimo, si risvegliano nel mondo moderno, nella città di New York, e dopo una serie di vicissitudini decidono di difenderla dal crimine.

Fonte: SlashFilm