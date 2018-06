Halloween: la maschera ufficiale di Michael Myers del sequel Blumhouse

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 giugno 2018

Il nuovo "Halloween" debutta nei cinema il 25 ottobre e Trick or Treat Studios annuncia in pre-ordine la maschera di Michael Myers del sequel Blumhouse.

E' approdato online il primo trailer del nuovo Halloween di Blumhouse e bisogna ammettere che l'impatto è stato impressionante, con un effetto nostalgia che ci ha riportato a piè pari agli esordi della saga di John Carpenter, lanciata nel lontano 1978 con l'Halloween originale, un classico tutto costruito sulla suspense e l'inquietante look di Michale Myers alias l'Ombra. Girato con un budget di 300.000 dollari, il film originale di Carpenter incassò 50 milioni di dollari nelle sale diventando uno dei film indipendenti di maggior successo di sempre.

Halloween: nel nuovo film Michael Myers indosserà la maschera originale Nel nuovo Halloween di Blumhouse, Michael Myers indosserà la maschera originale a 40 anni dall'originale di John Carpenter.

Il nuovo "Halloween" diretto da David Gordon Green, scritto da Green con Danny McBride, con a bordo Carpenter come produttore esecutivo, è un sequel diretto del film originale del 1978 che ignorerà ogni sequel realizzato, incluso l'Halloween 2 - Il Signore della Morte del 1981.

Una delle carateristiche del nuovo Halloween sarà il ritorno del Michael Myers originale, l'attore Nick Castle supportato da una controfigura per le scene più impegnative, che indosserà una versione "vissuta" basata sulla maschera originale, creata per questo nuovo film dal truccatore ed esperto di effetti speciali premio Oscar Christopher Nelson.

Per i patiti di Michael Myers, e per chi è in cerca di un'idea per un costume per il prossimo Halloween, segnaliamo che gli specialisti in maschere horror di Trick or Treat Studios hanno realizzato una replica fedele e soprattutto ufficiale della maschera del nuovo "Halloween", già disponibile in pre-ordine QUI con una data di consegna fissata giusto in tempo per celebrare la "Notte delle streghe".