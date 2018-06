Giochi di Potere: trailer italiano del thriller politico con Theo James e Ben Kingsley

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 giugno 2018

Giochi di Potere: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller politico di Per Fly nei cinema italiani dall'11 luglio 2018.

M2 Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Giochi di Potere (Backstabbing for Beginners), il nuovo thriller politico che racconta lo scandalo per corruzione legato al "Programma Oil-for-food" in arrivo nei cinema italiani l'11 luglio.

Protagonista del film Theo James (The Divergent Series) che interpreta Michael Sullivan, un giovane idealista che vuole fare la differenza con il suo lavoro alle Nazioni Unite. Invece scopre l'apparente omicidio del suo predecessore e inizia a svelare una cospirazione globale che coinvolge aiuti umanitari, scandali politici e petrolio in Medio Oriente.

Il cast del film è completato da Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, David Dencik, Belçim Bilgin, Rachel Wilson e Rossif Sutherland.

"Giochi di potere", basato su una storia vera raccontata nel libro di memorie "Backstabbing for Beginners" di Michael Soussan, è diretto dal regista danese Per Fly (L'eredità, Gli innocenti) che ha curato anche la sceneggiatura con Daniel Pyne (The Manchurian Candidate, Ogni Maledetta Domenica, Al vertice della tensione).

Il programma Oil-for-food (letteralmente "petrolio in cambio di cibo"), attivato dalle Nazioni Unite nel 1995 (con la risoluzione n. 986) e terminato nel 2003, puntava a permettere all'Iraq di vendere petrolio nel mercato mondiale in cambio di cibo, medicine, e altre necessità umanitarie indirizzate alla popolazione irachena senza per questo agevolare l'Iraq nella ricostruzione del proprio esercito. Il petrolio era venduto in dollari, mentre il programma permetteva all'Iraq di detenere in euro le riserve di valuta estera per l'importazione di tali generi. [Fonte Wikipedia]