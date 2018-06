Billionaire Boys Club, primo trailer per l'ultimo film girato da Kevin Spacey

Di Federico Boni mercoledì 13 giugno 2018

Billionaire Boys Club potrebbe passare alla storia come l'ultimo film girato da Kevin Spacey.

Letteralmente cancellato da Tutti i soldi del Mondo di Ridley Scott, cestinato in Gore e licenziato dal suo House of Cards, Kevin Spacey è stato di fatto bandito da Hollywood. Lo scandalo sessuale che l'ha travolto ne ha distrutto la carriera, eppure il due volte premio Oscar sarà a breve di nuovo in sala grazie a Billionaire Boys Club di James Cox, regista di Wonderland - Massacro a Hollywood.

Girato tra la fine del 2015 e i primi mesi del 2016, il film uscirà quest'estate nei cinema inglesi e americani. Billionaire Boys Club racconta una storia vera, con protagonisti il finanziere Joe Hunt e l'ex tennista Dean Karny. Nei primi anni '80 i due riuscirono a convincere un gruppo di ex compagni della Harvard School for Boys a investire in una società che per arricchirsi illegalmente usava lo schema Ponzi. Spacey indossa gli abiti del truffatore Ron Levin, ucciso da Joe Hunt dopo aver sottratto 4 milioni di dollari al The Billionaire Boys Club.

Al fianco di Spacey spazio a Ansel Elgort, con cui il divo ha lavorato anche in Baby Driver, Emma Roberts, Taron Egerton , Suki Waterhouse, Jeremy Irvine e Cary Elwes, che interpreta Andy Warhol. Questo potrebbe essere il vero ultimo film girato dal divo a sbarcare in sala.