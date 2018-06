Stasera in tv: "Le Viol - Cronaca Di Uno Stupro" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 14 giugno 2018

Rete 4 stasera propone "Le Viol - Cronaca Di Uno Stupro", dramma biografico del 2017 scritto e diretto da Alain Tasma e interpretato da Bérangère McNeese, Camille Santerre, Pierre Andrau, Stéphane Rideau e Baudoin Cristoveanu.





Cast e personaggi

Bérangère McNeese: Malia

Camille Santerre: Nicole

Pierre Andrau: Bruno Mancini

Stéphane Rideau: Pierre Mathieu

Baudoin Cristoveanu: Patrice Moreau

Clotilde Courau: Gisèle Halimi

Hippolyte Girardot: Presidente della corte d'Assise

Sam Karmann: Professor Minkovsky

Romane Bohringer: Arlette Laguiller

Patrick Catalifo: Emile Mancini

Julie Basecqz: Marie-Thérèse Cuvelliez

Stéphane Bissot: Anne Krywin

Catherine Demaiffe: Ilda de Marino





La trama

Nel 1974 nei Calanchi di Marsiglia due turiste di nazionalità belga vengono aggredite e violentate da tre uomini. Al momento dell'aggressione lo stupro era considerato un'infrazione e fu così per i successivi quattro anni, in cui le due giovani e i loro avvocati intraprendono una battaglia legale per ottenere che il loro caso venga discusso di fronte alla Corte d'appello di Aix-en-Provence.

Durante i processi, le due donne e i loro avvocati chiedono che il Tribunale penale di Marsiglia si dichiari incompetente, in un'epoca in cui tale accusa era qualcosa di inconcepibile. Grazie alla persistenza dell'avvocato e femminista Gisèle Halimi, il caso attira finalmente l'attenzione della Corte d'appello di Aix-en-Provence e per la prima volta lo stupro viene riconosciuto come un crimine federale.

Evidenziando i conflitti all'interno dei sistemi giudiziari del tempo, "Le Viol - Cronaca Di Uno Stupro" descrive la lotta di queste due donne mentre combattono per ottenere giustizia, plasmando la storia.





Note sul film