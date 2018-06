Un Affare di Famiglia (Manbiki Kazoku) di Hirokazu Kore-eda, una Palma d'Oro da record al box office giapponese

Di Federico Boni giovedì 14 giugno 2018

Un Affare di Famiglia di Hirokazu Kore-eda sarà distribuito in Italia da Bim.

Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2018, Manbiki kazoku di Hirokazu Kore-eda ha esordito in patria con numeri da record. La pellicola ha infatti superato il miliardo di yen (9 milioni di dollari) nel minor tempo possibile rispetto a tutti gli altri live-action giapponesi del 2018. Meno di una settimana per abbattere il muro.

Erano 5 anni, da Father and Son che vinse il Premio della giuria a Cannes, che un film di Kore-eda non incassava tanto. In quel caso il botteghino raggiunse i 30 milioni di dollari totali. Un Affare di Famiglia il titolo italiano della pellicola, acquistata per il mercato nostrano da Bim Distribuzione.

Al ritorno da una nuova spedizione di taccheggio, Osamu e suo figlio raccolgono per strada una bambina che sembra abbandonata. All'inizio, riluttante a ospitare la piccola per la notte, la moglie di Osamu accetta di prendersi cura di lei quando capisce che i suoi genitori la maltrattano. Nonostante la loro povertà, i membri di que sta famiglia sembrano vivere felici, fino a quando un incidente non rivela brutalmente i loro più terribili segreti.

Fonte: HollywoodReporter