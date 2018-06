The Devil's Doorway: trailer e poster del found footage horror di Aislinn Clarke

Di Pietro Ferraro giovedì 14 giugno 2018

The Devil's Doorway: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Aislinn Clarke nei cinema americani dal 13 luglio 2018.

IFC Midnight ha reso disponibili un trailer ufficiale e un poster di The Devil's Doorway, un intrigante horror girato in formato "found footage" e con un'ambientazione anni '60, in uscita negli States il prossimo 13 luglio.





Quali empi terrori si nascondono dietro le mura di un convento irlandese segreto? Irlanda del Nord, 1960: Padre Thomas Riley (Lalor Roddy) e Padre John Thornton (Ciaran Flynn) vengono inviati dal Vaticano per indagare sui resoconti di un miracolo: una statua della Vergine Maria che piange sangue in un remoto manicomio per donne "immorali". Armati di macchine da presa da 16mm per registrare le loro scoperte, i sacerdoti scoprono invece un depravato spettacolo dell'orrore di monache sadiche, satanismo e possessione demoniaca. Forze sovrannaturali sono al lavoro in quel luogo, ma non hanno nulla che fare con Dio. Ispirati alla vera storia storie delle Case Magdalene, in cui "donne perdute" erano tenute prigioniere dalla Chiesa Cattolica Irlandese. Questo filmato occulto testimonia l'incontro agghiacciante con un male indicibile.

L'esistenza delle "Case Magdalene", già raccontate nei film Magdalene di Peter Mullan (2002) e Philomena di Stephen Frears (2013), non fu tenuta in gran conto fino al 1993 quando in un convento vennero rivenuti i corpi di 155 pazienti tumulati in tombe anonime. Lo scandalo che si scatenò a seguito di questa scoperta sensibilizzò l'opinione pubblica su questi veri e propri luoghi di detenzione. Nel 1998 il documentario Sex in a Cold Climate approfondì presentando interviste di ex detenute delle Case Magdalene, che riferirono di aver subito abusi sessuali, psicologici e fisici continuati sia da suore che preti e di essere state completamente isolate dal mondo esterno durante il periodo di detenzione.

"The Devil's Doorway" è diretto dalla regista esordiente Aislinn Clarke e interpretato da Lalor Roddy (Grabbers - Hangover finale), Ciaran Flynn (The Frankenstein Chronicles), Helena Bereen 8Made in Belfast) e Lauren Coe (Troy - La caduta di Troia).