Unfriended: Dark Web - trailer e poster del sequel "Unfriended 2"

Di Pietro Ferraro venerdì 15 giugno 2018

Unfriended Dark Web: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Stephen Susco nei cinema americani dal 20 luglio 2018.

Disponibili un primo trailer e una locandina del sequel Unfriended: Dark Web. Blumhouse prova a bissare il successo del thriller-horror Unfriended del 2015, un film piuttosto peculiare nel suo approccio al formato "found footage", incentrato interamente su una chat tra amici via webcam con l'intero film che si svolgeva sullo schermo di un laptop.

Blumhouse prima di rilasciare il trailer ha tenuto un paio di proiezioni a sorpresa del film durante il festival SXSW di Austin in Texas ricevendo reazioni positive. "Unfriended: Dark Web" non è un sequel nel vero senso della parola, forse per questo motivo non è stato utilizzato il titolo Unfriended 2. Nessuno dei personaggi del primo film torna in questo sequel ,che racconta una storia completamente nuova usando però lo stesso concept dell'originale. Questa volta seguiamo un gruppo di ventenni che si riuniscono per una serata di gioco online. Quando uno di loro trova dei file nascosti sul suo nuovo laptop rubato, lui e i suoi amici vengono spinti nelle profondità del "Dark Web" scoprendo che qualcuno ha osservato ogni loro mossa, e che questo qualcuno è disposto a tutto affinché alcuni segreti restino tali.

Levan Gabriadze, che ha diretto l'originale "Unfriended" non torna per questo sequel passando la mano all'esordiente Stephen Susco, i cui crediti includono sceneggiature di horror come The Grudge e i sequel The Grudge 2 e Non aprite quella porta 3D.

Il cast di "Unfriended: Dark Web" include Betty Gabriel, Colin Woodell, Andrew Lees, Connor Del Rio, Rebecca Rittenhouse, Stephanie Nogueras, Savira Windyani, Chelsea Alden, Douglas Tait, Rob Welsh, Ashton Smiley, Kiara Beltran e Bryan Adrian.

L'originale "Unfriended" come è consuetudine di Blumhouse ha fruito di un budget minimo (1 milione di dollari) registrando un incasso di 64 milioni di dollari in tutto il mondo."Unfriended: Dark Web" debutta nei cinema americani il 20 luglio.