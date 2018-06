Le vie del cinema: Cannes a Milano dal 16 al 21 giugno

Di Antonio Maria Abate venerdì 15 giugno 2018

Si rinnova l'immancabile appuntamento che in questo periodo dà la possibilità ai milanesi di recuperare alcuni tra i film presentati nel corso dell'ultimo Festival di Cannes

Anche quest'anno torna l'iniziativa di AGIS Lombardia con Le vie del Cinema. A differenza dell'appuntamento autunnale, che di solito coinvolge non solo i film della Mostra di Venezia ma anche alcuni tra quelli presentati a Locarno, questo è totalmente incentrato su quanto passato nel corso del Festival di Cannes.

Three Faces di Jafar Panahi, premio alla migliore sceneggiatura, e Shoplifters di Hirokazu Kore-eda, ossia la Palma d'oro, inaugurano sabato 16 giugno la sei giorni de le vie del cinema. Nel corso della rassegna, che si svolge appunto da domani fino a giovedì prossimo, 21 giugno. Come si nota dal programma, che trovate a questo indirizzo, quest'anno troviamo solo film presentati in Concorso, niente Quinzaine des Réalisateurs o Semaine de la Critique perciò.

Oltre ai due menzionati sopra, perciò, troviamo anche Cold War di Pawel Pawlikowski, premio per la miglior regia, Capharnaum, di Nadine Labaki, premio della Giuria, En Guerre Stéphane Brizé e Todos lo Saben di Asghar Farhadi. Le proiezioni si terranno presso l'Anteo Palazzo del Cinema, l'Arcobaleno Filmcenter e il Colosseo Multisala. Vi rimandiamo al sito ufficiale de Le vie del Cinema per tutte le informazioni relative ai film e ai biglietti.