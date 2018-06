Ragazzi perduti: Funko annuncia le nuove figures del film "The Lost Boys"

Di Pietro Ferraro venerdì 15 giugno 2018

Funko annuncia una nuovo set di figures ispirate al classico vampire-movie anni '80 "Ragazzi perduti".

L'anno scorso abbiamo celebrato i 30 anni dall'uscita nelle sale del classico vampire-movie Ragazzi perduti (The Lost Boys), e ora Funko ha deciso di celebrare il 31° anniversario del film con una serie di figures della linea POP!. Il set composto da cinque figures del classico horror del 1987 sarà disponibile per luglio, giusto in tempo per il Comic-Con di San Diego.

Ragazzi perduti compie 30 anni Il 31 luglio 1987 usciva nei cinema "The Lost Boys" di Joel Schumacher.

A segnalare l'iniziativa di Funko uno dei protagonisti di "Ragazzi perduti", Corey Feldman, che ha utilizzato Twitter per condividere la sua eccitazione per la nuova serie Funko e per vantarsi di avere ben due figures Funko a lui dedicate. Feldman è stato anche immortalato come "Mouth" nel set di figures POP! dei Goonies uscito qualche anno fa.

Oltre all'Edgar Ranocchi di Corey Feldman, il set di "Ragazzi perduti" Funko include anche Alan Ranocchi di Jamison Newlander, Sam Emerson di Corey Haim, Michael Emerson di Jason Patric e il David di Kiefer Sutherland, che tiene in mano delle bacchette e un contenitore di cibo cinese (ricordate la scena dei vermi nella grotta?). La figure di Michael Emerson è munito di una bottiglia, mentre i fratelli Ranocchi sono ritratti in versione da battaglia e armati di paletti di legno d'ordinanza.

Funko ha utilizzato Twitter per annunciare il set "The Lost Boys", un tweet accompagnato da un breve messaggio.

C'è una cittadina balneare in California dove non devi mai invecchiare, i vampiri non brillano ma indossano molta pelle e l'acqua santa è un "must" quando si esce di casa...

"Ragazzi perduti" è uscito nelle sale il 31 luglio 1987 e ha introdotto un nuovo tipo di vampiro nell'iconografia cinematografica, capelli lunghi e look da video musicale rock anni '80, una tipologia di non-morti a misura di adolescente. Il film originale ha generato due sequel: Lost Boys 2: The Tribe del 2008 con il ritorno di Corey Feldman, Jamison Newlander e Corey Haim e Lost Boys - The Thirst del 2010 con la partecipazione di Feldman e Newlander. Cancellati inoltre un quarto film e un sequel tutto al femminile dal titolo The Lost Girls accantonato negli anni '90. Da segnalare in sviluppo anche una serie tv supervisionata da Rob Thomas, produttore della serie tv iZombie.

Fonte: Funko