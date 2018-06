Gotti, John Travolta da record: è il suo 3° film con uno 0% su RottenTomatoes

Di Federico Boni venerdì 15 giugno 2018

Si tratta del terzo 0% Rotten per il divo.

Asfaltato, più che stroncato. Gotti di Kevin Connolly, trainato da John Travolta, visto a Cannes e in uscita oggi nelle sale d'America, è andato incontro ad un massacro critico.

17 recensioni negative su 17 su RottenTomatoes, con un terrificante 0% e un voto medio di 2.7. Per Travolta, che nel film ha voluto al suo fianco persino sua moglie Kelly Preston, si tratta di un tutt'altro che invidiabile 'record'.

Parliamo infatti del terzo 0% Rotten per il divo, 35 anni dopo Staying Alive e 25 anni dopo Senti chi parla adesso!, 3° capitolo della saga. Il New York Times ha parlato di un vero e proprio 'scioccante e disastroso pasticcio', mentre l'Hollywood Reporter ha scritto di un 'film terribile: scritto male, privo di tensione, ridicolo e noioso'. Uscito in 503 copie, Gotti ha impiegato 7 anni prima di vedere la luce.

Nel 2011 il via al progetto, con 4 registi cambiati e una lista monster di 44 persone tra produttori, produttori esecutivi e coproduttori. Per Travolta, rilanciato dagli applausi ricevuti in tv grazie ad American Crime Story, un duro colpo.