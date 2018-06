Zoe Saldana da record: prima attrice con due film da due miliardi di dollari

Di Federico Boni venerdì 15 giugno 2018

Mai nessuno come Zoe Saldana.

Un box office da record. Grazie ai 2,004,903,950 dollari incassati fino ad oggi da Avengers: Infinity War, Zoe Saldana è entrata nella Storia.

La 39enne americana è infatti diventata la prima ed unica attrice ad aver partecipato a due film in grado di incassare più di 2 miliardi al box office. Nessuna donna e nessun uomo c'erano mai riusciti prima. Tra il 2009 e il 2010, come non ricordarlo, Zoe prese parte ad Avatar, primatista assoluto con 2,787,965,087 dollari. Neytiri e Gomora, i due personaggi da lei interpretati, con l'incredibile possibilità di fare ulteriormente di meglio grazie ad Infinity War 2 e Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5.

La Saldana, cosa da non dimenticare, ha preso parte anche alla trilogia di Star Trek. I suoi film, non a caso, hanno incassato la bellezza di 8 miliardi e 398 milioni di dollari in tutto il mondo.