"Don Chisciotte", Terry Gilliam dovrà risarcire Paulo Branco con 10.000 euro

Di Federico Boni sabato 16 giugno 2018

E' forse finita la battaglia legale tra Terry Gilliam e Paulo Branco.

Cannes 2018, The Man Who Killed Don Quixote: recensione del film di Terry Gilliam Jonathan Pryce è il Don Chisciotte di Terry Gilliam nel suo atteso e tribolato The Man Who Killed Don Quixote, con Adam Driver, Olga Kurylenko e Stellan Skarsgård. Leggete la nostra recensione The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam, presentato fuori Concorso all'ultimo Festival di Cannes dopo una lunga battaglia legale, è andato incontro all'ultima prouncia di un tribunale.

Il regista dovrà infatti risarcire il produttore Paulo Branco con 10.000 euro. Una 'punizione' tutt'altro che impossibile da digerire per una guerra legale andata avanti per oltre un anno. Branco ha provato in tutti i modi a bloccare la distribuzione della pellicola, perdendo la causa contro la premiere al Festival di Cannes.

A questo punto il film potrebbe trovare anche un distributore americano, dopo la fuga di Amazon. Interpretato da Adam Driver e Jonathan Pryce, The Man Who Killed Don Quixote, che arriverà in Italia grazie a M2 Pictures, porta finalmente sul grande schermo il suo mitico Don Chisciotte, sogno che il regista non ha mai voluto abbandonare, trasportando le magiche avventure e i personaggi memorabili di Cervantes in una favola contemporanea.

Fonte: HollywoodReporter