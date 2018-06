Stasera in tv: "Non toccate la mia casa" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 16 giugno 2018

Rai 2 stasera propone Non toccate la mia casa (The Wrong House), film thriller del 2016 diretto da Sam Irvin e interpretato da Clare Kramer, Tilky Jones, Allison McAtee e Thomas Calabro.





Cast e personaggi

Clare Kramer: Rebecca Lassiter

Tilky Jones: Brian Lassiter

Allison McAtee: Kathleen Strickland

Thomas Calabro: Detective Carter

Jim O'Heir: Mr. Drake

Carolyn Hennesy: Angela Chasen

Keiko Agena: Dr. Elizabeth Ross

Ashlyn Jade Lopez: Maddy Lassiter

Scott Atkinson: Mr. Aspinwall

Heidi Hill: Lana Cranfield

Joshua Elijah Reese: Jeff Cranfield

Holgie Forrester: Ellen

Treisa Gary: Ms. Lainer

Jose Rosete: Bud il disinfestatore

Mickael De Sinno: Dave il disinfestatore





La trama

Rebecca Lassiter e suo marito Brian lasciano New York per trasferirsi a Los Angeles e trovare la casa di periferia perfetta per loro e la loro giovane figlia. Purtroppo una personal trainer locale di nome Kathleen Strickland ha un passato segreto legato alla casa scelta dai Lassiter, e resta sconvolta quando perde la casa in una gara di offerte al rialzo con la giovane coppia. Poco dopo essersi trasferiti, Rebecca e Brian notano cose strane che cominciano a verificarsi: consegne di cibo che non hanno ordinato, richieste di disinfestazioni inoltrate a loro insaputa e persino una pietra lanciata contro una finestra della casa. La vita ideale dei Lassiter inizia così rapidamente a dissiparsi e la sicurezza della loro famiglia è messa a repentaglio, poiché realizzano che Kathleen non si fermerà davanti a nulla per avere la sua casa.





Curiosità