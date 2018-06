La Mosca: Jeff Goldblum pronto ad un sequel, ma solo con David Cronenberg

Di Pietro Ferraro sabato 16 giugno 2018

Jeff Goldblum ha rivelato che sarebbe pronto a tornare per un sequel del cult "La Mosca" se David Cronenberg fosse coinvolto.

Jeff Goldblum ha rivelato che avrebbe senza dubbio realizzato un sequel de La Mosca se David Cronenberg fosse tornato a dirigere. L'attore ha anche ammesso di avere alcune idee per un potenziale sequel. "La Mosca" è uno dei ruoli più memorabili di Goldblum ed è un adattamento dell'omonimo racconto di George Langelaan, precedentemente adattato per il cinema negli anni '50 con L'esperimento del dottor K, altro classico con Vincent Price. Cronenberg ha amplificato l'elemento horror e ne ha fatto un disturbante classico anni '80, parte del cosiddetto filone "body horror".

In una nuova intervista per promuovere Jurassic World 2, a Jeff Goldblum è stata chiesta la possibilità di un sequel di "La Mosca" uscito nel lontano 1986. Il Seth Brundle di Goldblum non è sopravvissuto alla fine del film, ma l'attore ha qualche idea su come potrebbe tornare. Ancora più importante, Goldblum rivela che gli piacerebbe lavorare di nuovo con David Cronenberg.

Non penso che il mio personaggio sarebbe coinvolto perché ovviamente sono stato mutato tragicamente in una mosca e poi il macchinario, oh cavolo. Ma forse potrei apparire come un nipote dell'originale Seth Brundle, o Seth Brundle aveva un fratello. Aveva un fratello che emerge in qualche modo! Chissà, non lo so, ma lavorare con David Cronenberg è stato emozionante. Amico, se fosse coinvolto mi piacerebbe lavorare ancora con lui, questo è poco ma sicuro.

Un sequel di "La Mosca" è uscito nel 1989, ma non ha avuto alcun coinvolgimento da parte di Jeff Goldblum o David Cronenberg, un sequel fallimentare tutto puntato sugli effetti speciali. Anni dopo Cronenberg ha tentato di riavviare "La Mosca", ma secondo il regista un nuovo film non è mai stato realizzato a causa di problemi di budget.

La 20th Century Fox sta lavorando ad un reboot di "La Mosca" senza David Cronenberg e Jeff Goldblum, ma sarebbe un grosso rischio non coinvolgere in qualche modo il regista dell'originale. Goldblum è stato chiaro, non tornerà a bordo senza Cronenberg e le probabilità in questo senso sono piuttosto scarse, ma come si suol dire "mai dire mai". Forse le parole di Goldblum susciteranno un certo interesse per un reboot de "La Mosca" e qualcosa si smuoverà dalla sonnolenta fase di sviluppo.

Jeff Goldblum è recentemente apparso in un cameo in "Jurassic World 2" e ha interpretato il Gran Maestro nell'Universo Cinemtografico Marvel. L'attore ha recentemente rivelato che Gran Maestro è sopravvissuto agli eventi di "Infinity War" ed è vivo e vegeto, quindi ci sono buone probabilità di rivederlo in un futuro progetto dell'UCM.

Fonte: Bloody Disgusting