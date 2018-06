The Batman senza Ben Affleck?

Di Federico Boni sabato 16 giugno 2018

Ben Affleck saluta Batman.

La notizia è clamorosa, e tutt'altro che ufficiale. The Batman, annunciato ritorno in sala dell'Uomo Pipistrello con un film interamente dedicato, non coinvolgerà Ben Affleck. Secondo l'Hollywood Reporter la Warner/Dc vorrebbe infatti concentrarsi su un giovane Bruce Wayne.

Matt Reeves, regista del film, ha riscritto la sceneggiatura della pellicola, che di fatto potremmo considerare un vero e proprio 'prequel' di tutti i Batman visti fino ad oggi in sala. Affleck, che ha 45 anni, perderebbe così il mantello del supereroe, dopo aver già abbandonato la regia inizialmente a lui affidata.

Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, titoli interpretati dal divo negli abiti di Bruce Wayne, hanno enormemente deluso, ed è ormai sempre più probabile che Affleck possa abbandonare definitivamente l'iconico personaggio.

Bisognerà quindi trovare un nuovo Batman, tra i 20 e i 30 anni, in modo da rianimare un mito uscito malconcio dall'esperienza Ben Affleck/Zack Snyder.