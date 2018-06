Call of Duty, Stefano Sollima afferma: "sarà un film di soldati e non di guerra"

Di Pietro Ferraro sabato 16 giugno 2018

Il regista Stefano Sollima torna a parlare dell'atteso film di "Call of Duty".

Stefano Sollima, regista di Soldado aka Sicario 2, durante un'intervista con / Film ha parlato di un altro attesso progetto a cui è collegato, l'adattamento cinematografico della serie di videogiochi Call of Duty.

Sollima durante l'intervista ha voluto ribadire un concetto, spiegando in quale modo il film di "Call of Duty" sarà diverso da altri film d'azione e di guerra.

Penso che sia più l'idea, il concetto di raccontare una storia di un soldato. È qualcosa che non si vede molto. Ci sono stati molti film di guerra ma non film di soldati.

"Call of Duty" è una longeva serie di videogiochi sparattutto in prima persona a sfondo bellico, che nel corso degli anni hanno spaziato da ambientazioni a sfondo storico dei primi capitoli e della serie "Black Ops" ad ambientazioni moderne come i capitoli "Modern Warfare".

Sollima che ha diretto anche episodi di acclamate serie tv come Romanzo Criminale e Gomorra, conosce i rischi di cimentarsi con un adattamento basato su un videogioco, ma è anche convinto che l'approccio al materiale originale non debba essere limitante da un punto di vista creativo.

Sento che un film deve essere completamente diverso dall'esperienza di qualsiasi videogioco. Significa che per fare un buon film basato su un videogioco, devi tradire la struttura. Devi ignorare l'idea che abbiano fatto un videogioco. Devi creare qualcosa che sia completamente nuovo e un grande film.

Quando Sollima è stato incalzato sui dettagli della trama e se ci saranno personaggi / soldati presi direttamente dal gioco, il regista ha risposto con un lapidario: "Non posso dirtelo".

In attesa di nuovi update sul film "Call of Duty", per ora ci sono solo voci di potenziali casting per Tom Hardy e Chris Pine, segnaliamo l'uscita italiana di "Soldado" fissata al 18 ottobre 2018.

