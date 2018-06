Captain Marvel sarà il primo cinecomic musicato da una donna

Di Pietro Ferraro domenica 17 giugno 2018

Pinar Toprak sarà la prima donna a musicare un film dell'Universo Cinematografico Marvel.

Captain Marvel continua a fare la storia della Marvel. Non solo sarà il primo film dell'Universo Cinematografico Marvel incentrato su una supereroina, ma è anche scritto da donne e presenta una donna come co-regista.

Captain Marvel: nuove foto dal set con Brie Larson e un giovane Nick Fury Il film di Captain Marvel con Brie Larson nei panni della supereroina Marvel arriva nei cinema l'8 marzo 2019.

Ora Marvel Studios ha arruolato Pinar Toprak per comporre la colonna sonora del film, segnando per la prima volta nella storia dell'Universo Cinematografico Marvel che una donna musicherà un film Marvel Studios. Toprak ha utilizzato Instagram per confermare la notizia.

Sono così entusiasta di annunciare che musicherò l'imminente Captain Marvel! È un onore incredibile far parte dell'Universo Marvel. Tanti pensieri mi passano per la testa e il principale è gratitudine. Molte persone da ringraziare per avermi aiutato in questo viaggio, ma prima di tutto i miei incredibili agenti Laura Engel e Richard Kraft per aver creduto in me dal primo giorno e Dave Jordan e i registi Anna Boden e Ryan Fleck per avermi dato questa opportunità di una vita. captainmarvel.

Pinar Toprak è una scelta coraggiosa, forse dettata non solo dal bisogno di un tocco femminile, ma anche dalla ricerca di qualcosa di fresco per l'UCM che a livello di colonne sonore ha incontrato qualche passo falso, vedi le musiche di Captain America: Civil War anche se Black Panther e Thor: Ragnarok hanno recentemente segnato un netto cambio di passo in positivo. Toprak ha recentemente musicato la serie tv Krypton di Syfy, oltre a comporre la musica per il famosissimo videogicoo Fortnite.

Anna Boden e Ryan Fleck (Half Nelson) dirigono "Captain Marve"l, che sta per concludere le riprese. Il film sarà ambientato negli anni '90 e vedrà protagonista la talentuosa Brie Larson. Clark Gregg (Agente Coulson) e Samuel L. Jackson (Nick Fury) ritornano come versioni più giovani dei loro personaggi con Lee Pace (Ronan l'accusatore) che riprenderà il suo ruolo da Guardiani della Galassia. "Captain Marvel" arriva nelle sale l'8 marzo 2019.

Fonte. THR