Stasera in tv: "Scomparsa nel nulla" su Rai 2

Di Pietro Ferraro domenica 17 giugno 2018

Rai 2 stasera propone Scomparsa nel nulla (My Daughter Is Missing), film thriller del 2017 diretto da Tamar Halpern (Shelf Life) e interpretato da Miranda Raison, Emmett J Scanlan, Sophie Robertson e Jovana Stojiljkovic.





Cast e personaggi

Miranda Raison: Sara

Emmett J Scanlan: Alek

Sophie Robertson: Karissa

Jovana Stojiljkovic: Laura

Milan Cucilovic: Yuri

Fedor Djordjevic: Emil

Arnaud Humbert: Giocatore

Ivona Kustudic: Agente Kozarski

Srdjan Pantelic: Vlad

Milena Pavlovic: Mira

Vahidin Prelic: Stefan

Miodrag Radonjic: Dragan

Tijana Upcev: Maja





La trama

Scomparsa nel nulla aka My Daughter Is Missing è un thriller in stile "Taken" su una madre che deve trovare sua figlia prima che sia troppo tardi. Il film vede protagonista Miranda Raison nel ruolo di Sara, un ex hacker diventata uno specialista di sicurezza per Internet. Sara si reca a Belgrado in Serbia con sua figlia per una conferenza sulla criminalità informatica. Mentre è lì, sua figlia e la sua amica sono prese in ostaggio da una banda che traffica in esseri umani. Sara deve salvare le due ragazze prima che sia troppo tardi, usando le sue abilità informatiche per seguire le tracce dei criminali.





Curiosità