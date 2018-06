Distorted: trailer ufficiale e in realtà virtuale del thriller con John Cusack e Christina Ricci

Di Pietro Ferraro lunedì 18 giugno 2018

Distorted: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con John Cusack e Christina Ricci nei cinema americani dal 22 giugno 2018.

Disponibili un trailer ufficiale e uno speciale teaser realizzato come un'esperienza a 360 gradi del thriller Distorted, che consente agli spettatori di interagire con il teaser e scegliere il punto del filmato su cui concentrare l'attenzione. Christina Ricci e John Cusack con il trailer a 360° promuovono un'esperienza di realtà virtuale unica disponibile in concomitanza con l'uscita del film, che arriverà nei cinema americani a fine mese. L'esperienza "VR" dura circa dieci minuti ed è stata girata utilizzando 16 GoPro Hero4 sincronizzate, e ripreso con GoPro Odyssey e Jump, che è la piattaforma di video in Realtà Virtuale professionale di Google.

Il produttore di questa esperienza "VR", Travis Cloyd, afferma che è stata una vera impresa mettere insieme i 10 minuti di film nascondendo la troupe allo spettatore. Cloyd rivela che hanno dovuto essere creativi durante le riprese nascondendo spesso i membri della troupe dietro ai muri.

A volte è una sfida: devi nascondere la troupe perché il pubblico può vedere tutto e dappertutto, devi assicurarti che tutti siano nascosti, con persone che si nascondono dietro i muri e qualsiasi cosa consenta i nostri set naturali.

Il trailer a 360° di "Distorted" offre alcuni spunti interessanti su come è stata realizzata l'esperienza "VR". Per mettere insieme il filmato si sono girate le scene subito dopo che il regista Rob W. King aveva filmato le scene live-action del film. Gli utenti di OneTouch VR su Google Daydream, Oculus Go e Oculus Rift, Samsung Gear VR e iOs, possono già scaricare l'esperienza in realtà virtuale di "Distorted" che sarà anche disponibile in 3D stereo su varie piattaforme come l'app Littlstar su Playstation VR di Sony.

"Distorted" racconta la storia di una donna che soffre di disturbo bipolare e sospetta che il proprietario dell'Appartamento Intelligente di ultima generazione, in cui lei e suo marito si sono trasferiti, stia usando i residenti dell'edificio come involontarie cavie per un esperimento di "telepatia artificiale" e lavaggio del cervello al centro di un complotto dalle terribili ramificazioni globali. Christina Ricci e John Cusack recitano nel film e nell'esperienza "VR" presentata nello speciale trailer. È solo una questione di tempo prima che vengano pubblicate più esperienze come questa per promuovere film e programmi televisivi, offrendo una prospettiva tutta nuova sul processo creativo.

"Distorted" debutta nei cinema americani il 22 giugno 2018.