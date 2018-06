E' morto Martin Bregman, il produttore di "Scarface" e "Serpico"

Di Pietro Ferraro lunedì 18 giugno 2018

E' scomparso a 92 anni Martin Bregman, il produttore di New York che lanciò la carriera di Al Pacino.

Martin Bregman, produttore di film iconici come Scarface e Serpico, è scomparso all'età di 92 anni. Bregman è stato uno dei più importanti produttori cinematografici di New York e noto per aver scoperto un giovane Al Pacino in una commedia off-Broadway alla fine degli anni '60. È stato Bregman a supportare Pacino nella sua carriera, portando il giovane attore al suo primo ruolo da protagonista in un lungometraggio con il dramma Panico a Needle Park del 1971, dove Pacino interpretava uno spacciatore di eroina. Bregman e Pacino dopo quella prima collaborazione hanno lavorato insieme in numerosi altri progetti, tra cui Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975) e Seduzione pericolosa (1989).

Michael Bregman, figlio del produttore, ha confermato la morte del padre al sito Deadline, il giovane Bregman lavorava spesso con suo padre nella produzione di film. Bergman padre e figlio hanno condiviso crediti da produttore su film come Il collezionista di ossa e Carlito's Way.

Bregman è nato nel 1926 ed è cresciuto nel Bronx. Dopo aver frequentato le università dell'Indiana e di New York ha svolto un lavoro nel settore assicurativo e iniziato la sua carriera di intrattenimento lavorando come agente di nightclub. Poco dopo Bregman iniziò a rappresentare attori, e la sua reputazione salì alle stelle quando iniziò a rappresentare talenti come Liza Minnelli e Barbra Streisand.

Il produttore sposò sua moglie, l'attrice Cornelia Sharpe, nel 1981. All'inizio degli anni '90 Bregman collabora con Michael Caine e i due fondano la società di produzione "M & M Productions" con cui i due hanno prodotto il thriller del 1992 Ghiaccio Blu con Michael Caine. Altri film prodotti da Bregman includono Matilda 6 mitica (1996) e Il collezionista di ossa (1999). Bregman ha anche prodotto per il piccolo schermo come produttore esecutivo della serie televisiva I magnifici sei del 1984. Il suo progetto più recente è stato la produzione di Scarface, il remake diretto da Antoine Fuqua, che è attualmente in fase di sviluppo alla Universal Pictures con Diego Luna come protagonista.

Fonte: Deadline