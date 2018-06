Pitch Perfect 3: la colonna sonora del sequel di Trish Sie

Di Pietro Ferraro lunedì 18 giugno 2018

Pitch Perfect 3 è approdato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del sequel di Trish Sie.

Le Bellas sono tornate nei cinema italiani con il sequel Pitch Perfect 3 che ha visto un cambio in cabina regia, con l'attrice Elizabeth Banks regista del secondo capitolo che passa il testimone a Trish Sie, regista di video musicali e del sequel Step Up: All In (2014).

In "Pitch Perfect 3" ritroviamo le Bellas laureate e inserite nel mondo reale dove cantare a cappella non basta. Dopo la vittoria al campionato mondiale, le Bellas si ritrovano divise e scoprono che non ci sono prospettive lavorative per fare musica con la propria voce. Ma hanno l'occasione di riunirsi per un tour oltre oceano e questo gruppo di meravigliose nerd reincontreranno per fare nuova musica per un'ultima volta.

Naturalmente come i due film precedenti anche in "Pitch Perfect 3" è la colonna sonora a fare la parte del leone, con una nuova compilation che include nuove coinvolgenti performance del cast e brani di artisti vari con hit di Iggy Azalea, Saddle Up, Evermoist, Kim Viera e Chrissie Fit.

La parte strumentale della colonna sonora è stata affidata al compositore Christopher Lennertz (Alvin Superstar, Hop, Come ammazzare il capo... e vivere felici, Baywatch).

TRACK LISTINGS:

1. Universal Fanfare - The Bellas

2. Toxic - The Bellas

3. Sit Still, Look Pretty - The New Barden Bellas

4. Riff Off - The Bellas & Evermoist & Saddle Up & Young Sparrow And DJ Dragon Nutz & Soldiers

5. You Got It - Young Sparrow And DJ Dragon Nutz

6. Ex's And Oh's - Saddle Up

7. How A Heart Unbreaks - Evermoist

8. Cheap Thrills - The Bellas

9. I Don't Like It, I Love It - The Bellas

10. Cake By The Ocean - The Bellas

11. Freedom! '90 - The Bellas

12. Soy Yo - Bomba Estéreo

13. Boom Boom [feat. Zedd] - Iggy Azalea

14. Tribe - Kim Viera

15. Score Suite From Pitch Perfect 3 - Christopher Lennertz

16. Silent Night [feat. 80Fitz] - Hana Mae Lee

17. Baby, It's Cold Outside - Kelley Jakle & Shelley Regner

18. Feliz Navidad - Chrissie Fit

19. Freedom! '90 x Cups - The Bellas & The Voice Season 13 Top 12 Contestants

Per ascoltare altri brani della colonna sonora clicca QUI.