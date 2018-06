Le ultime 24 ore: trailer italiano, foto e poster del thriller d'azione con Ethan Hawke

Di Pietro Ferraro lunedì 18 giugno 2018

Le ultime 24 ore: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller fantascientifico con Etahn Hawke nei cinema italiani dal 25 luglio 2018.

Disponibili un trailer italiano e un set di poster internazionali di Le ultime 24 ore, un thriller d'azione fantascientifico co-prodotto da Stati Uniti e Sudafrica e diretto da Brian Smrz. Il film Segue un killer interpretato da Ethan Hawke che viene riportato in vita per 24 ore per un'ultima missione di vendetta e redenzione.





Dopo che un intervento chirurgico sperimentale lo riporta in vita per un solo giorno, il killer Travis Conrad (Ethan Hawke) si risveglia in ospedale con al braccio un timer. Ha solo 24 ore di tempo per collaborare con la spia che lo ha ucciso, vendicarsi della potente organizzazione criminale che gli ha assassinato moglie e figlio e cercare redenzione per i suoi peccati.

Il regista Brian Smrz è un coordinatore di stunt di Hollywood e regista della seconda unità di diversi film ("Die Hard - Vivere o morire", "Mission: Impossible 2", "Eagle Eye", "Windtalkers", "Superman Returns"). "Le ultime 24 ore" è la seconda regia di Smrz dopo l'esordio con l'action Hero Wanted con Cuba Gooding, Jr. e Ray Liotta.

Il trailer di "Le ultime 24 ore" promette bene e sembra una sorta di John Wick con elementi fantascientifici ben dosati, come nel Criminal con Kevin Costner, a cui si aggiunge un sempre efficace ed eclettico Ethan Hawke, attore capace di cimentarsi con un ampia gamma di film di genere che spaziano dal romance all'horror, dal thriller alla fantascienza, insomma un interprete per tutte le stagioni troppo spesso sottovalutato.

Il cast di "Le ultime 24 ore", nei cinema italiani dal 25 luglio, include anche Xu Qing, Liam Cunningham, Rutger Hauer e Paul Anderson.