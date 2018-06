1917, Sam Mendes alla regia con Steven Spielberg produttore

Di Federico Boni lunedì 18 giugno 2018

Arriva il primo war movie di Sam Mendes.

Sam Mendes, regista degli ultimi due 007, dirigerà 1917, film sulla Prima Guerra Mondiale da lui co-sceneggiato. Secondo quanto riportato da Deadline, la Amblin Partners di Steven Spielberg produrrà la pellicola, con Paramount, Sony e New Regency, da tempo interessate al progetto, bruciate.

Mendes ha già lavorato con Spielberg, ai tempi della Dreamworks, con Road to Perdition (2002), American Beauty (1999), che lo portò a vincere un Oscar, e con l'incompreso Revolutionary Road.

"Non potrei essere più felice di tornare di nuovo a lavorare con la Amblin e con Steven Spielberg, insieme a Donna Langley e alla Universal", ha detto Mendes. "Ho lavorato a questo script per oltre un anno, quindi è molto eccitante iniziare a tramutarlo in realtà".

"La nostra azienda è stata una casa per Sam sin dal suo primo film", ha detto Spielberg. "Sono così felice di averlo di nuovo qui, nella sua vecchia stanza a girare nuove storie. Specialmente questo nuovo film, molto audace e ambizioso."

1917 è stato co-sceneggiato da Mendes insieme a Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful). Tutto tace sulla trama.

Fonte: Comingsoon.net