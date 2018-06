Sammy Davis Jr., arriva il biopic Paramount

Di Federico Boni lunedì 18 giugno 2018

Sammy Davis Jr. tornerà in sala grazie all'atteso biopic.

La Paramount Pictures porterà al cinema la vita di Sammy Davis Jr., cantante, ballerino, attore e comico statunitense. Parola di Deadline.

Il biopic prenderà vita dall'autobiografia Yes I Can: The Story of Sammy Davis Jr. scritta nel 1965 dallo stesso Davis e da Jane & Burt Boyar.

Il progetto sarà prodotto da Lorenzo di Bonaventura, affiancato dagli eredi di Davis, da Lionel Richie e Mike Menchel.

Il film seguirà l'artista sin dai primi passi nel mondo dello spettacolo, quando diede vita al Will Mastin Trio insieme al padre e allo "zio" Will Mastin, passando per l'arruolamento nell'esercito e il casuale incontro con Frank Sinatra. Sammy Davis Jr. morì nel 1990 per un cancro alla gola. La Paramount consegnerà il progetto a sceneggiatori e registi a stretto giro, perché desiderosa di produrre la pellicola il prima possibile.

Fonte: Comingsoon.net