Marvin Gaye, Dr. Dre al lavoro sul film

Di Federico Boni martedì 19 giugno 2018

La vita di Marvin Gaye sarà cinema.

Sammy Davis Jr., arriva il biopic Paramount Arriverà al cinema la vita di Sammy Davis Jr. Dr. Dre, 53enne rapper e produttore americano, sta lavorando ad un biopic su Marvin Gaye. A riportare l'indiscrezione Variety, con Dre al momento al lavoro sull'acquisizione dei diritti della musica di Gaye.

Innumerevoli attori e registi hanno cercato di portare al cinema, o in tv, la vita di Gaye: F. Gary Gray, Cameron Crowe, James Gandolfini, Scott Rudin, Jesse L. Martin, Lenny Kravitz e Jamie Foxx, ma nessuno èmai riuscito nell'impresa. Fino ad oggi.

Conosciuto per canzoni come "Trouble Man", "Sexual Healing", "Is not No Mountain High Enough" e "Let's Get On On", il due volte vincitore del Grammy Marvin Gaye venne assassinato dal proprio padre all'età di 44 anni, a metà degli anni '80.

Tra i film prodotti da Dr. Dre fino ad oggi Training Day, che fruttò a Denzel Washington l'Oscar, e Straight Outta Compton.

Fonte: Comingsoon.net