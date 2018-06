Stasera in tv: "Il delitto della Madonna Nera" su Rete 4

Clémentine Célarié: Sophie Lacaze

Grégori Derangère: Alexandre Delcroix

Gaëlle Bona: Valérie Verdier

Antoine Michel: Olivier Granville

Steve Kalfa: Gérard Crozier

Claire De Beaumont: Edith Crozier

Thierry Desroses: Père Bousquet

Régis Lux; Medico Legale

Il cadavere di un uomo viene rinvenuto sui gradini del Sentiero del Penitente di Rocamadour. Prima di ucciderlo l'assassino ha costretto la vittima a compiere un pellegrinaggio espiatorio come era uso nel Medioevo: salire i 216 gradini del sentiero sulle ginocchia. Ma quale peccato ha commesso per meritare una simile condanna? E perché sua figlia di 8 anni è stata rapita? A pochi giorni dal suo pensionamento, il capitano Sophie Lacaze deve collaborare con il suo successore, il capitano Alexandre Delcroix, per cercare di chiarire il mistero che si fa sempre più intricato, quando un colpo di scena sembra testimoniare un miracolo.

"Il delitto della Madonna Nera" è parte di una certa tradizione narrativa poliziesca che racconta una storia intrisa di un luogo e un'atmosfera unici. Oltre l'argomento drammaturgico, l'indagine diventa quindi un pretesto per la scoperta e l'esplorazione. L'obiettivo del gioco è ovviamente quello di utilizzare un massimo di elementi della realtà e provare a mescolarli nel modo più sorprendente con elementi inventati. Per quanto riguarda Rocamadour, luogo unico al mondo, ciò che mi ha immediatamente attratto e interessato è il suo carattere miracoloso e ciò che potrebbe generare in termini di trama originale. A Rocamadour, cittadella della fede, i limiti del possibile sembrano essere respinti. Anche se uno non è credente, si può essere solo sensibile alla magia del luogo e incuriosito dalle storie che si raccontano, siano essi aneddoti personali relativi alle meraviglie che hanno beneficiato alcuni pellegrini o i miracoli che hanno punteggiato la vita del santuario per secoli. Mi sembrava che ciò costituisse una base piuttosto nuova per la costruzione di un romanzo poliziesco contemporaneo. Mescolare il passato e il presente, la storia la S maiuscola si fonde con quelle più personali dei protagonisti, in particolare intrecciando una trama che soddisfacesse i canoni di un film televisivo di 90 minuti con l'atmosfera di mistero che aleggia su Rocamadour, è stata quella la sfida più eccitante per me. "Il delitto della Madonna Nera" è un classico giallo deduttivo con misteriosi omicidi, una domanda sull'identità dell'assassino, potenziali colpevoli e molte sorprese. Ma è anche l'occasione per scoprire, o per i più fortunati spettatori di riscoprire, Rocamadour e il suo ambiente meravigliosamente grafico e cinematografico. Iniziamo il film nel santuario dove è stato commesso un omicidio secondo un rituale che ricorda i pellegrinaggi espiatori del Medioevo. L'indagine, condotta da una poliziotta ad alcuni giorni dal pensionamento e il suo giovane sostituto, ci ha portato a girare anche a Padirac nel parco naturale del Quercy...all'omicidio si aggiungono il rapimentodi una ragazzina e alcuni eventi con apparizioni miracolose...

Lionel Bailliu - Regista