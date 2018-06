Sonic the Hedgehog: il protagonista del live-action descritto come "un giovane delinquentello"

Di Pietro Ferraro martedì 19 giugno 2018

Sonic the Hedgehog sarà un "giovane delinquetello" nel nuovo film in arrivo.

Jim Gianopulos, amministratore delegato di Paramount, ha recentemente affermato che Sonic the Hedgehog sarà un "giovane delinquetello" nel nuovo film in arrivo basato sulla serie di videogiochi prodotta da SEGA, sviluppata dallo studio nipponico Sonic Team e già adattata in una serie animata.

La notizia di un film su "Sonic" è arrivata nel 2016 da parte di Sony, ma nel 2017 il progetto è passato alla Paramount Pictures che aveva acquisito i diritti sul personaggio. In seguito lo studio ha fissato una data di uscita del film al 15 novembre 2019, con Jeff Fowler alla regia. le riprese di "Sonic the Hedgehog", che vedrà a bordo come produttore esecutivo il regista di Deadpool, Tim Miller, dovrebbero iniziare a breve.

Sino ad ora l'unica cosa che si sapeva sul film è che sarà realizzato in un mix di animazione CG e live-action. Gianopulos durante una conferenza si è soffermato sul fatto che gli adattamenti cinematografici dei videogiochi di solito non hanno molto successo e ha spiegato cosa l'ha spinto ad accettare l'idea di un film di "Sonic the Hedgehog". E' stato Neal H. Moritz, produttore della saga Fast and Furious, a proporre l'idea a Gianopulos, e ha mostrato all'executive dello studio una breve clip per dimostrare il tono del film, video che a quanto pare ha colpito molto Gianopulos.

E' un giovane delinquentello all'avventura sullo sfondo di uno scenario rurale alle prese con un poliziotto locale, era immediatamente coinvolgente ed era abbastanza buono da poter vedere la direzione che avrebbe preso.

Il "poliziotto locale" menzionato da Gianopulos sarà interpretato da James Marsden (Westworld, X-Men). Chiaramente il termine "teppistello" utilizzato da Gianopulos indica il personaggio come un vivace combinaguai, dopotutto stiamo sempre parlando di un film per famiglie. Nei videogiochi Sonic è generalmente ritratto come un tipo simpatico e positivo, ma il personaggio ha anche un lato sbruffone ed è fornito di un pessimo senso dell'umorismo, insomma alcune caratteristiche sembrano rispecchiare la versione che vedremo nel live-action. Il doppiatore di Sonic deve ancora essere annunciato, ma visto l'imminente via alle riprese ci saranno presto nuovi aggiornamenti sul casting.

Fonte: Deadline