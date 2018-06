MTV Movie Awards 2018, i vincitori- trionfa Black Panther

Di Federico Boni martedì 19 giugno 2018

Assegnati nella notte gli MTV Movie Awards 2018.

MTV Movie Awards 2018, le nomination: domina Black Panther Gli MTV Movie & TV Awards 2018 andranno in onda lunedì 18 giugno dal Barker Hangar di Los Angeles. Nella notte sono stati assegnati gli MTV Movie & TV Awards 2018, che hanno visto trionfare Black Panther. Ben 4 'Golden Popcorn' per la pellicola Marvel, ovvero 'miglior film', miglior attore e miglior eroe (Chadwick Boseman) e miglior villain (Michael B. Jordan).

Nick Robinson (Simon) e Keiynan Lonsdale (Bram) hanno vinto il premio per il miglior bacio in Tuo, Simon, mentre il giovane cast di It si è portato a casa il riconoscimento per il miglior 'team' su grande schermo. Tiffany Haddish di Girls Trip è stata eletta miglior 'performance comedy', con la scena di Gal Gadot (Wonder Woman) vs. German Soldiers vincitrice come miglior combattimento. Premio 'alla carriera' per Chris Pratt e 'Traiblazer Award' alla lanciatissima Lena Waithe.

MTV Movie Awards 2018 vincitori

-- BEST MOVIE - Black Panther

-- BEST PERFORMANCE IN A MOVIE - Chadwick Boseman – Black Panther

-- BEST HERO - Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther) – Black Panther

-- BEST VILLAIN - Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) – Black Panther

-- BEST KISS - Love, Simon – Nick Robinson (Simon) e Keiynan Lonsdale (Bram)

-- BEST ON-SCREEN TEAM - IT – Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill), Jack Dylan Grazer (Eddie), Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike)

-- BEST COMEDIC PERFORMANCE - Tiffany Haddish – Girls Trip

-- BEST FIGHT - Wonder Woman – Gal Gadot (Wonder Woman) vs. German Soldiers

-- TRAILBLAZER AWARD - Lena Waithe

-- GENERATION AWARD - Chris Pratt

Fonte: MTV