The Escape: trailer, poster e foto del film con Gemma Arterton e Dominic Cooper

Di Pietro Ferraro martedì 19 giugno 2018

The Escape: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Dominic Savage nei cinema italiani dal 21 giugno 2018.

Il 21 giugno Fil Rouge Media porta nei cinema italiani The Escape, il film drammatico diretto da Dominic Savage e interpretato da Gemma Arterton e Dominic Cooper.





Tara è una casalinga come tante altre, che si trucca e si osserva attentamente allo specchio prima di afferrare la sua borsa, che ogni mattina guarda suo marito andare a lavoro prima di uscire lei stessa per portare i figli piccoli a scuola, per poi fare la spesa al supermercato, tornare a casa, fare un po’ di servizi e riordinare il caos dei giocattoli lasciati dalla sua prole dentro e fuori il giardino del villino del tranquillo sobborgo londinese dove vive. È una donna amata sbrigativamente dal suo uomo che non è un cattivo ragazzo, ma che non presta attenzione (o non più) ai desideri della sua compagna. È una donna infelice, che inizia a sentirsi oppressa da una vita così stereotipata e cerca disperatamente una via d'uscita, per sollevare il velo su chi sia veramente...

Il cast è completato da Frances Barber, Marthe Keller, Jalil Lespert e Laura Donoughue.

DAL PROGETTO ALLA SCENEGGIATURA

Il progetto del film risale al gennaio 2016, quando il regista Dominic Savage e l'attrice Gemma Arterton si incontrano per la prima volta.

Gemma ricorda: "Quando ci siamo incontrati, Dominic mi ha fatto molte domande sulla mia vita. Ha poi immaginato una storia, finché non abbiamo avuto una sceneggiatura di circa trenta pagine. L'idea ruotava attorno a una donna che voleva fuggire, ma non sapevamo ancora cosa avrebbe dato. E poi, con il mio contributo, ci siamo concentrati molto naturalmente sulle relazioni romantiche".

"È la storia di una madre che lascia la sua famiglia", afferma il regista Dominic Savage, "quindi la sfida è stata quella di spiegare le sue motivazioni e il processo che lo ha portato a lasciare i suoi figli. Sono particolarmente interessato alle relazioni, a questi collegamenti ordinari e ma autentico Tranquillità e felicità non sono ovviamente la cosa più elettrizzante. Sono convinto che anche le coppie più felici stiano avendo problemi. Volevamo che la nostra storia fosse un'esperienza intensa da guardare e interpretare. Ho proposto una prima bozza, a cui piaceva Gemma, e dalla quale ho scritto una sceneggiatura. Per sperimentare con gli attori, abbiamo deliberatamente lasciato alcuni dei dialoghi irrisolti. Per un attore, è allo stesso tempo spaventoso ed eccitante perché non sai veramente cosa sta succedendo nella scena. Lo scenario che ne risulta ritrae una donna sposata, Tara, che ha tutto per lei, ma che è, di fatto, profondamente infelice. Si sente bloccata nel suo ruolo di madre casalinga e aspira a prosperare. Tara sa che dovrebbe essere felice e che quelli intorno a lei si aspettano che lei sia felice, ma questa pressione la sta distruggendo lentamente e sta solo pensando di fuggire.