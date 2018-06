Noi siamo la marea: trailer italiano, foto e poster del film di Sebastian Hilger

Di Pietro Ferraro martedì 19 giugno 2018

Mariposa Cinematografica il 21 giugno porta nei cinema italiani Noi siamo la marea, il secondo lungometraggio di Sebastian Hilger presentato in concorso al 34° Torino Film Festival dove è stato insignito del premio del pubblico.





Quindici anni fa l’oceano è sparito dalla costa di Windholm, in Germania. E così pure i bambini del luogo. Il giovane fisico Micha vorrebbe condurre studi approfonditi su questo fenomeno inspiegabile, ma necessiterebbe della borsa di studio che gli è stata negata. Decide comunque di partire, accompagnato da Jana, ex collega e figlia del rettore dell’università in cui lavora. Ad attendere i due, un mistero da svelare e i fantasmi del loro passato in comune.

NOTE DI REGIA

Ci chiamano la “generazione Y”; ci hanno cresciuti facendoci credere di essere speciali e in grado di cambiare il mondo con le nostre idee e le nostre scelte. Ma continuiamo a sbattere contro porte chiuse. Siamo sempre in attesa del prossimo contratto a tempo determinato, del prossimo subaffitto, della prossima relazione a breve termine. Siamo intrappolati tra le incertezze. […] È questa la vita, oppure deve ancora cominciare? E in tal caso quando comincerà? […] Cambierà mai qualcosa? E come cambierà? Il mio film parla della delusione di un’intera generazione. E della sua determinazione ad andare comunque avanti.

NOTE BIOGRAFICHE

Il regista tedesco Sebastian Hilger ha mosso i primi passi nel cinema nel 2003 da studente universitario dirigendo piccoli film realizzati con una MiniDv, cortometraggi e videoclip tra cui il corto d’animazione Tim Schroder and the End of All Times (2012), selezionato in diversi festival internazionali. Il film Noi siamo la marea (2016) è il suo secondo lungometraggio dopo l'opera prima Ayuda (2009) girato in 16mm.