Roma 2018, Martin Scorsese Premio alla Carriera

Di Federico Boni martedì 19 giugno 2018

La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma celebra Martin Scorsese.

La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che andrà in scena nella Capitale dal 18 al 28 ottobre 2018, celebrerà Martin Scorsese con un più che doveroso Premio alla Carriera. Ad annunciarlo il direttore artistico Antonio Monda in accordo con Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma.

A consegnare il riconoscimento al regista statunitense, già vincitore di un premio Oscar, 3 Golden Globe, Palma d'oro per Taxi Driver e Leone d'oro alla carriera, sarà Paolo Taviani. Queste le parole di Antonio Monda.

“È un onore unico consegnare il premio alla Carriera a un gigante del cinema. Sono entusiasta e commosso di poter celebrare Scorsese, non solo come grandissimo regista ma anche per il suo ruolo straordinario e impagabile nella riscoperta del grande cinema classico e, in particolare, del cinema italiano”.

Scorsese è da sempre un 'amico' della Festa del Cinema di Roma, avendo preso parte anche alla prima edizione, quando arrivò nella Capitale per presentare The Departed, poi premio Oscar.