The Predator: NECA rivela l'action figure ufficiale del nuovo film

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 giugno 2018

NECA annuncia una nuova action figure ispirata a The Predator, il sequel/reboot di Shane Black in arrivo nei cinema italiani il 27 settembre 2018.

Il nuovo trailer di The Predator è arrivato e ha mostrato alieni, azione, violenza e un pizzico di humour, tutto quello che serve per del godibile intrattenimento in stile "popcorn-movie". Non è ancora chiaro se il regista Shane Black sarà in grado di rilanciare a tutti gli effetti un franchise che non ha avuto molta fortuna con i sequel, un po' come accaduto con Terminator che dopo un memorabile secondo capitolo ha imbroccato diverse false ripartenze, con un sesto tentativo che si sta girando proprio nel momento in cui scriviamo questo articolo.

The Predator: nuovo trailer italiano e poster del sequel/reboot di Shane Black Il quarto "Predator" diretto dal regista di "Iron Man 3" arriva nei cinema il 14 settembre 2018.

L'originale Predator con Arnold Schwarzenegger è diventato un classico della fantascienza anni '80, quella muscolare alla Aliens tanto per intenderci. Predator 2 del 1990 con il Danny Glover di Arma Letale si sposta dalla giungla sudamericana alla giungla metropolitana, ma siamo ben lontani dall'originale sia in termini di qualità che d'incassi. Seguiranno Predators del 2010, prodotto da Robert Rodriguez e con protagonista un Adrien Brody fisicamente inadeguato e ora il reboot The Predator di Shane Black, nel mezzo anche i crossover Alien vs. Predator di Paul W. S. Anderson e Aliens vs. Predator 2 dei fratelli Strause.

Per i patiti di action figures la saga di Predator è stata piuttosto generosa e ora NECA annuncia la prima figure di una nuova linea ispirata al reboot The Predator con il "Fugitive Predator". La nuova figure misura oltre 20 cm e presenta oltre 30 punti di articolazione.

Il "Fugitive Predator" include 2 teste intercambiabili (con maschera e senza), avambracci intercambiabili, 4 mani intercambiabili, 4 lame da polso e cannone a spalla articolato. La figure sarà disponibile ad agosto in un lussuoso blister da collezione con chiusura in velcro, mentre il film The Predator debutterà nei cinema italiani il 27 settembre.

Fonte: NECA