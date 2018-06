La Truffa del Secolo: trailer italiano, foto e poster del thriller con Gerard Depardieu

Di Pietro Ferraro martedì 19 giugno 2018

La Truffa del Secolo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Olivier Marchal nei cinema italiani dal 28 giugno 2018.

Movies Inspired ha reso disponibile un trailer italiano di La Truffa del Secolo (Carbone), il film di Olivier Marchal (L'ultima missione) con Benoît Magimel, Laura Smet e Gerard Depardieu in arrivo nei cinema italiani il 28 giugno 2018.





Antoine Roca è un imprenditore in grosse difficoltà economiche e finanziarie. Per salvare la propria situazione decide di aggirare lo stato francese sfruttando una scappatoia nel sistema di tassazione del carbone. Una truffa che lo condurrà in una spirale discendente fatta di banditismo finanziario e corruzione.

Il cast del film include anche Idir Chender, Gringe, Michaël Youn, Dani, Patrick Catalifo, Moussa Maaskri, Catherine Arditi, Carole Brana e Farid Larbi.

"La Truffa del Secolo" è ispirato alle frodi Iva sulle quote di carbonio che si sono verificate tra il 2008 e il 2009. Frodi basate sullo scambio di emissioni di carbonio che consente lo scambio di diritti (o quote) per le emissioni di CO2 (anidride carbonica), il gas principale causa dell'effetto serra. E’ su questa circolazione dei crediti a livello internazionale, un giro d’affari da 90 miliardi di euro, su cui le ecomafie hanno creato un business. Il sistema include alcuni broker che acquistano crediti da Paesi extraeuropei per poi piazzarli sul mercato dell’Unione ad un prezzo comprensivo di Iva e sparire al momento di versare al fisco l’Iva stessa.

"La Truffa del Secolo" vede l'attore e regista Olivier Marchal dirigere un parterre d'attori con cui ha già collaborato in passato. Marchal ha recitato con Benoît Magime in Truands e con Michaël Youn nel film tv Mon frère bien-aimé. Marchal ha inoltre diretto Patrick Catalifo in A Gang Story e Borderline e Gerard Depardieu in 36 Quai des Orfèvres. Gérard Depardieu e Benoît Magimel hanno recitato insieme nella serie televisiva Marseille6.

Le musiche del film sono del compositore Erwann Kermorvant, assiduo collaboratore di Olivier Marchal (36 Quai des Orfèvres, Braquo, A Gang Story, Borderline).