Luis e Gli Alieni: trailer italiano, foto e poster del film d'animazione

Di Pietro Ferraro martedì 19 giugno 2018

Luis e Gli Alieni: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Wolfgang Lauenstein e Christoph Lauenstein nei cinema italiani dalll'11 luglio 2018.

Koch Media ha reso disponibili trailer italiano e locandina ufficiale di Luis e Gli Alieni, il nuovo film d'animazione di Wolfgang e Christoph Lauenstein in arrivo nei cinema italiani l'11 luglio 2018.





Luis è un dodicenne timido e introverso, spesso bullizzato dai compagni. Suo padre, l’ufologo Armin Sonntag, non gli dedica molto tempo, intento a scrutare il cielo alla ricerca di vita extraterrestre. Anche il Preside della scuola si accorge della situazione familiare di Luis e decide di mandarlo nell’Istituto gestito dalla severa e inquietante Signorina Sadiker. Tutto cambia però quando dallo spazio 3 goffi Alieni(Mog, Nag e Wabo), intercettano una televendita terrestre dell’imperdibile materassino massaggiante Nubbi dubbi. Ne vogliono uno a tutti i costi! Partono, così alla volta della terra, schiantandosi nei pressi della casa di Luis dopo una manovra maldestra. Dopo aver fatto amicizia, i tre alieni, dotati di singolari extrapoteri, e il coraggioso Luis, vivranno avventure incredibili e si aiuteranno a vicenda per risolvere i loro problemi.

NOTE DI REGIA

Abbiamo fatto ricorso agli elementi tipici della screwball comedy, delle sitcom e, soprattutto, delle commedie in cui si verificano degli scambi d’identità. Grazie al nostro background biografico abbiamo una certa affinità con questo genere particolare. Inoltre, poiché siamo gemelli identici, quando eravamo piccoli e andavamo a scuola ci capitava spesso di scambiarci d’identità, e questa cosa ci faceva divertire moltissimo. In altre sceneggiature precedenti a questa avevamo già usato gli elementi di questo genere di commedie, ma con Luis e gli Alieni volevamo sviluppare ancora di più l’enorme potenziale di questi espedienti comici. Secondo noi, per poter ottenere qualcosa di stilisticamente consistente, il soggetto, la sceneggiatura e la regia devono appartenere alle stesse mani. Come registi abbiamo messo in pratica un efficiente metodo di collaborazione: uno di noi si occupava di prendere le decisioni quotidiane, mentre l’altro doveva sovraintendere il tutto da una prospettiva più distante. Questo particolare approccio ci ha permesso di non perdere mai di vista la nostra originaria visione del film, durante il lungo processo lavorativo. [Wolfgang e Christoph Lauenstein - Registi e sceneggiatori]

L’idea originale del film è nata per caso, come una di quelle che nascono dal nulla e ti rimangono stampate nella mente: c’è una famiglia che fa fatica a rimanere unita e un ragazzino che cerca di aiutare... degli Alieni! Una storia del genere rappresenta un vero e proprio dono per qualsiasi regista. C’è la commedia, l’azione, le emozioni e... degli alieni mutanti! Mi hanno anche chiesto di partecipare alla creazione del personaggio di Luis. Mi sono divertito moltissimo a cimentarmi in questo compito e a collaborare alla creazione della storia dall’interno. È stato emozionate lavorare con i team di artisti di grandissimo talento provenienti dal Lussemburgo, dalla Germania e dalla Danimarca. Con questo film abbiamo raggiunto una qualità straordinaria. Il design, i modellini, la fotografia e il texturing rappresentano, senz’altro, un grosso balzo in avanti per i nostri studios, e ne siamo davvero orgogliosi. Gli elementi visivi sono ciò di cui vado veramente fiero, i nostri artisti hanno superato loro stessi questa volta. Sicuramente, questa commedia famigliare e fantascientifica piacerà a tutta la famiglia. Spero che faccia divertire, ridere, far scendere qualche lacrima e regalare un po’ di buonumore. Buon divertimento! [Sean McCormack - Co-sceneggiatore e co-regista]