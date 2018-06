Terminator 6: riprese iniziate e prime foto dal set con Mackenzie Davis

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 giugno 2018

Trapelate online le prime foto dal set di "Terminator 6" che mostrano l'attrice Mackenzie Davis.

Una Mackenzie Davis piuttosto malridotta appare nelle prime foto dal set di Terminator 6. Dopo anni di film che non hanno reso giustizia ai due iconici film originali, James Cameron riprende le redini in veste di produttore esecutiva e tenta di rilanciare la serie. Cameron sta collaborando con il regista di Deadpool, Tim Miller, per dare nuova vita al franchise. per questo reboot tornano Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Terminator 6: prima foto della Sarah Connor di Linda Hamilton Una foto rivela il nuovo look di Linda Hamilton di nuovo nei panni di Sarah Connor per "Terminator 6".

Il reboot sarà interpretato da Natalia Reyes nei panni di Dani Ramos, che verrà braccata da un nuovo Terminator interpretato da Gabriel Luna. La Mackenzie Davis di Blade Runner 2049 pare avrà il ruolo di protettrice della protagonista, con un personaggio che alcuni rumor hanno descritto come un letale soldato.

Il sito Just Jared ha pubblicato la prima serie di foto di "Terminator 6" che confermano un via alle riprese a Madrid in Spagna. I primi piani della Davis rivelano diverse cicatrici, presumibilmente un ricordo dei suoi giorni in trincea. Per visionare altre immagini dal set clicca QUI.

🎬 #mackenziedavis se dévoile sur le tournage de #Terminator6 à #Madrid avec ces photos du site @JustJared ! 😋 Vous pouvez en voir d'autres ici https://t.co/I5oIFYHwtU pic.twitter.com/ADyobauJMh — Romain TORMEN (@Rom1_N2k) 20 giugno 2018

Mackenzie Davis nas primeiras fotos de gravação do reboot de O Exterminador do Futuro! #Terminator6 https://t.co/P9ayej3mIW pic.twitter.com/SaZYFdp32n — Arroba Nerd (@ArrobaNerd) 19 giugno 2018

Fonte: Just Jared