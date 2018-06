Echo, George Clooney alla regia di un thriller sci-fi

Di Federico Boni giovedì 21 giugno 2018

Ancora un film da regista per George Clooney.

Venezia 2017, Suburbicon di George Clooney: Recensione in Anteprima George Clooney dirige una vecchia sceneggiatura dei Coen con Suburbicon, suo 3° film in Concorso alla Mostra del CInema di Venezia. Un anno dopo il deludente Suburbicon, con meno di 6 milioni di dollari incassati al box office americano, George Clooney è pronto a tornare dietro la macchina da presa grazie ad Echo, thriller sci-fi della Fox.

Per George, già visto in qualità d'attore in sci-fi come Solaris e Gravity, sarà l'esordio da regista nel mondo della fantascienza. Christopher Macbride, che ha scritto e diretto The Conspiracy nel 2012, ha sceneggiato la pellicola, che sarà prodotta da Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen.

La trama ruoterà attorno ad uno specialista di droni che diventa paranoico a causa dell'amata, a suo dire sostituita da un robot. Prima di Echo, Clooney dirigerà i primi due episodi dell'adattamento televisivo di Catch-22, romanzo di Joseph Heller che lo vedrà anche protagonista nei panni del tenente generale Scheisskopf.

Fonte: Comingsoon.net