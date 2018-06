Assassinio sul Nilo uscirà il 20 dicembre 2019

Di Federico Boni lunedì 25 giugno 2018

Pioggia di release Fox per il 2019.

Assassinio sul Nilo, arriva il sequel di Assassinio sull'Orient Express In attesa di vedere nelle sale d'Italia Assassinio sull'Orient Express, in casa Fox sono al lavoro su un'altra avventura targata Poirot. La 20th Century Fox ha annunciato alcune release particolarmente attese, come quella relativa al 'sequel' di Assassinio sull'Orient Express. Assassinio sul Nilo, nuovo adattamento del romanzo di Agatha Christie con Kenneth Branagh ancora una volta negli abiti di Hercule Poirot, uscirà il 20 dicembre del 2019. Il primo 'capitolo' ha incassato ben 351,839,303 dollari in tutto il mondo, a fine 2017, dopo esserne costati 55.

Ford v. Ferrari di James Mangold sbarcherà in sala il 28 giugno 2019, con Matt Damon e Christian Bale protagonisti, mentre la comedy animata Spies in Disguise è stata posticipata al 13 settembre 2019. In cabina di doppiaggio Will Smith e Tom Holland.

L'action comedy Stuber, diretta da Michael Dowse e con Dave Bautista e Kumail Nanjiani (The Big Sick) mattatori, uscirà invece il 24 Maggio 2019. Weekend affollatissimo, visto e considerato che dovrà sfidare il live-action Disney Aladdin e Minecraft della Warner.

Fonte: Comingsoon.net