Star Wars: Lucasfilm smentisce lo stop agli spin-off

Di Pietro Ferraro venerdì 22 giugno 2018

Lucasfilm respinge al mittente le voci su uno stop allo sviluppo di nuovi spin-off di "Star Wars".

Ieri è cominciata a circolare una voce che suggeriva che Lucasfilm stava mettendo in stand-by e a tempo indeterminato tutti i suoi film spin-off di Star Wars. Questi progetti includevano i film di Boba Fett e Obi-Wan Kenobi e sarebbero stati messi in pausa a causa del flop di Solo: A Star Wars Story. Una fonte di Lucasfilm a questo proposito è intervenuta smentendo quelle voci.

ABC News ha parlato con una fonte di Lucasfilm che ha definito le voci, secondo cui stavano mettendo in pausa gli spin-off, come false. Inoltre la fonte ha confermato che ci sono "più" film di Star Wars attualmente in fase di sviluppo che devono ancora essere annunciati ufficialmente. I progetti Boba Fett e Obi-Wan Kenobi non sono stati annunciati da Lucasfilm in questo momento, quindi sembra probabile che siano ancora in fase di sviluppo. Sembra davvero ingenuo pensare che l'enorme macchina produttiva messa in moto per il franchise di Star Wars venga di colpo fermata per un singolo film che ha deluso al box-office. Disney ha affrontato flop di maggiore entità e di certo non tirerà i remi in barca di fronte alle potenzialità di un franchise di tale portata. Detto ciò a seguire un estratto della conversazione via ABC News.

Lucasfilm ha detto a ABC News che ci sono ancora diversi film di Star Wars attualmente in fase di sviluppo che non sono stati annunciati ufficialmente. Questi progetti stanno andando avanti separatamente da una trilogia di Star Wars già annunciata supervisionata dal regista di "Gli ultimi Jedi" Rian Johnson, e da un'altra serie di film dai produttori della serie tv "Il Trono di spade", David Benioff e DB Weiss.

Anche se si stesse ripianificando tutto ciò che riguarda gli spin-off, la nuova trilogia di Rian Johnson, i film di David Benioff e D.B. Weiss, la serie TV live-action di Jon Favreau e la serie animata Resistance sono tutte in varie fasi di sviluppo, così come i progetti Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Inoltre sembra che Lucasfilm abbia anche ulteriori progetti di cui non sappiamo nulla.

Le voci su uno stop agli spin-off di Star Wars sembrano provenire da una fonte secondo cui il film di Obi-Wan Kenobi avrebbe perso il suo regista Stephen Daldry. La fonte proseguiva affermando che Daldry se n'era andato prima dell'uscita di "Solo" nelle sale, una tempistica che di fatto smonta la teoria legata agli incassi dello spin-off di Ron Howard. L'abbandono di Daldry non è stato confermato, ma se così fosse è chiaro che a Lucasfilm non ci vorrebbe molto per trovare un sostituto per il film di Obi-Wan Kenobi, visto che lo studio è riuscito a sostituire i registi di "Solo" a riprese in corso.

Ci saranno molti progetti di Star Wars che approderanno in sala nei prossimi anni, quindi "voci" a prescindere i fan di Star Wars avranno ancora molto da guardare e su cui discutere, a partire da Star Wars 9, che si sta attrezzando per iniziare le riprese tra poche settimane.

Fonte: ABC News