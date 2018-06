Ghostbusters: nuove action figure "Sideshow" del Cane Infernale

Di Pietro Ferraro venerdì 22 giugno 2018

Sideshow annuncia una nuova action figure del Cane Infernale del film "Ghostbusters".

Ghostbusters non è solo una delle commedie più divertenti di sempre, ma anche un film ricco di effetti specìali pratici, che vanno dagli effetti visivi alla stop-motion utilizzata per i terrificanti "Cani Infernali" che appaiono nelle scena finale del film, pronti ad accogliere l'avvento di Gozer il gozeriano.

Sideshow Collectibles ha annunciato una replica del Cane Infernale (Terror Dog) di "Ghostbusters" realizzata da Chronicle Collectibles per celebrare il team che ha realizzato i memorabili effetti speciali pratici del film. La nuova action figure è stato tratta dallo stampo originale utilizzato nel film del 1984, è un'edizione limitata (solo 250 pezzi disponibili) e include una targa e un supporto autografati.

Chi non ama Ghostbusters? Non solo il film miscela perfettamente umorismo e horror, ma ospita alcuni degli effetti pratici più memorabili e rivoluzionari della storia del cinema. Il team degli effetti speciali di "Ghostbusters", candidato agli Oscar 1984 per i migliori effetti speciali, ha usato un pupazzo e un primitivo motion-blur per dare vita ai due mostruosi seguaci di Gozer, meglio noti come Zuul il Guardia di Porta e Vinz Clortho il Mastro di Chiavi.

Sideshow e Chronicle Collectibles presentano l'action figure "Terror Dog" realizzata in resina, dipinta a mano e basata sul modello utilizzato per le riprese. Questa versione, la "Legacy Series Edition" limitata a 250 pezzi, include una targa firmata e un supporto personalizzato.

Basato sullo stampo originale, lo stampo che ha generato i pupazzi di gomma usati nel film, il prototipo è stato restaurato da Kristina Lucas Francis e approvato dallo scultore originale, Randall William Cook, Il "Terror Dog" (48x30 centimetri) si tiene in piedi da solo e non richiede base.

La replica "Terror Dog" di Ghostbusters è disponibile in pre-ordine sul sito SideshowToys.