Reprisal: trailer dell'action-thriller con Bruce Willis e Frank Grillo

Di Pietro Ferraro venerdì 22 giugno 2018

Reprisal: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con Bruce Willis e Frank Grillo nei cinema americani dal 31 agosto 2018.

Disponibile un trailer di Reprisal, un nuovo action-thriller con Bruce Willis sulla scia di titoli come Resa dei conti - Precious Cargo, I predoni, C'era una volta a Los Angeles e First Kill, tutti titoli di basso profilo girati da Willis con budget ridotti e con un formato tutto puntato all'home video.

Il protagonista di "Reprisal" in realtà è Frank Grillo nei panni di un direttore di banca afflitto da disturbo da stress post-traumatico (DPTS), conseguenza di una rapina alla sua banca che ha provocato la morte di un collega. E chi finisce per aiutarlo a capire chi c'è dietro una serie di rapine in banca nella zona? Si proprio lui, l'immarcescibile Bruce Willis.

Il cast del film include anche Johnathon Schaech, l'attore che ha recitato con Willis in The Prince - Tempo di uccidere, Vice e I predoni in "Reprisal" interpreta uno spietato rapinatore di banche che inizia a minacciare la vita di Frank Grillo e Bruce Willis. Il cast è completato da Olivia Culpo nei panni della moglie di Frank Grillo, e Colin Egglesfield in quelli di un agente dell'FBI.

Jacob (Frank Grillo), un direttore di banca perseguitato da una violenta rapina che ha tolto la vita a un collega, fa squadra con il suo vicino ex-poliziotto James (Bruce Willis), per catturare il rapinatore. Mentre i due uomini lavorano insieme per capire la prossima mossa del ladro, Gabriel (Johnathon Schaech), il criminale altamente addestrato, è un passo avanti. Quando Gabriel rapisce la moglie di Jacob (Olivia Culpo) e la figlia, Jacob imbocca un percorso che porterà ad un inevitabile spargimento di sangue e ad un contrattacco esplosivo che spingerà tutti e tre gli uomini al limite estremo.

"Reprisal" debutta nei cinema americani il 31 agosto 2018.

Fonte: BirthMoviesDeath