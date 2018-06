Stasera in tv: "Fratelli di Sangue" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 23 giugno 2018

Rai 2 stasera propone Fratelli di sangue (Splitting Image), film thriller del 2017 diretto da Nick Everhart e interpretato da Anna Hutchison, Aaron Arnold e Austin Arnold.





Cast e personaggi

Anna Hutchison: Emma

Aaron Arnold: Frank

Austin Arnold: Ted

Nick Bailey: Drew

Blanche Baker: Karen

Laura Flannery: Jackie

Tyler Hollinger: Bernard

Cheyenne Jackson: Marcus

Sondra James: Blanche

Aaron M. Larkin: Invitato al matrimonio

Evalena Marie: Becca

Elizabeth Masucci: Detective Clarke

Anthony Del Negro: Chase

Katharine Nelson-Hart: Invitata al matrimonio

Eddie Resendes: amico di Ted





La trama

Cresciuta orfana da sua nonna, Emma ha lavorato per tutto ciò che possiede e si vanta della vita semplice che si è costruita. Ha sempre desiderato un matrimonio perfetto, ma si è ritrovata con una serie di relazioni fallite. Quando inizia una storia d'amore con il ricco Ted, un ragazzo che ha sempre ammirato da lontano, e accetta di sposarlo, pensa di aver finalmente trovato la sua anima gemella e viene immediatamente portata in un mondo molto più lussuoso di quello a cui è abituata. Quel mondo include anche il seducente fratello gemello di Ted, Frank, il cui interesse per lei va oltre l'averla accolta in famiglia. Mentre Ted ha utilizzato la sua eredità per lanciare un business globale di successo, Frank è andato nella direzione opposta viaggiando per il paese, lasciando dietro di sé una scia di scontri con la legge e avventure di una notte. Ora tornato in città, a vivere nella vecchia casa della sua famiglia, la lunga gelosia sepolta di Frank per tutto ciò che suo fratello ha conquistato, Emma inclusa, torna in superficie. Afflitto da black-out ed episodi maniacali, legati a un traumatico incidente, Frank diventa rapidamente un pericolo per chiunque gli è vicino. In breve tempo Emma si rende conto che intromettersi tra i due fratelli gemelli è più pericoloso di quanto possa immaginare, mentre scopre i loro segreti più oscuri.





Curiosità