How It Ends: trailer e poster dell'action-thriller apocalittico con Theo James e Forest Whitaker

Di Pietro Ferraro sabato 23 giugno 2018

How It Ends: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller apocalittico di Netflix disponibile dal 13 luglio 2018.

Una misteriosa apocalisse causa la diffusione di disinformazione e violenza nel nuovo trailer dell'action-thriller apocalittico How It Ends di Netflix. Forest Whitaker è al fianco di Theo James in questo primo intenso trailer che suggerisce che ci sia qualcos'altro che si cela dietro al caos e alla devastazione che vediamo su schermo. Disastri naturali estremi si verificano mentre il Tom di Whitaker e il Will di James corrono attraverso il paese per salvare la moglie incinta di Will, che è anche la figlia di Tom.

La storia di "How It Ends" inizia con un evento sismico in California mentre Will è al telefono con sua moglie, a tremila chilometri di distanza. In un primo momento non è facile dire cosa sta succedendo esattamente, ma l'evento porta alla violenza diffusa e al caos in tutti gli Stati Uniti, mentre i disastri naturali iniziano a verificarsi ovunque. Gli uccelli perdono il senso dell'orientamento ci sono black-out in tutto il Nord America. Per tutto il tempo i caccia F-22 stanno sfrecciano in cielo e il governo tace, un silenzio che crea il sospetto su chi o cosa sia responsabile del caos.

"How It Ends" è in preparazione da 8 anni. Brooks McLaren ha scritto la sceneggiatura, che è entrata nella "Black List" del 2010 e poi ha attirato l'attenzione del produttore David M. Rosenthal nel 2015. Nel 2017 Netflix acquisisce i diritti con le riprese che sono iniziate ad agosto del 2017 e si sono concluse a settembre dello stesso anno. "How It Ends" debutta su Netflix il 13 luglio 2018.

Fonte: Slash Film