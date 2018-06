La storia fantastica: nuova action figure "QMX" di Westley / Pirata Roberts

Di Pietro Ferraro sabato 23 giugno 2018

QMX dedica una nuova action-doll al Westley di Cary Elwes, il garzone e pirata del classico anni '80 "Una storia fantastica".

La storia fantastica è uno dei fantasy più amati e popolari degli anni '80, nato dalla passione del regista Rob Reiner per il romanzo "La principessa sposa" di William Goldman del 1973, libro regalato al regista dal padre Carl Reiner. Durante le riprese del film Stand by Me (1986), Reiner parlando con un dirigente della Paramount Pictures delle opzioni per un prossimo film, il regista suggerisce un adattamento di "La principessa sposa". Gli viene risposto che il progetto era troppo ostico e che diversi studi avevano già precedentemente tentato, senza successo, di portare il libro di Goldman sul grande schermo.

La storia fantastica: interviste a cast e regista per il 30° anniversario A 30 anni dall'uscita nelle sale del classico "La storia fantastica", cast e regista si riuniscono per celebrare il film.

Tra i precedenti tentativi quello di 20th Century Fox che nel 1973 aveva pagato a Goldman 500.000$ per i diritti cinematografici e una sceneggiatura. Richard Lester aveva firmato per dirigere e il film era stato quasi realizzato, ma il capo della produzione della Fox venne licenziato e il progetto accantonato. In seguito Goldman riacquistò i diritti sul romanzo con i propri soldi e altri registi tentarono di adattare il libro, tra questi Francois Truffaut, Robert Redford e Norman Jewison. Ad un certo punto della lunga fase di sviluppo c'era stato anche Christopher Reeve interessato ad interpretare Westley. Reiner riuscì nell'impresa grazie al sostegno finanziario di Norman Lear, che Reiner conosceva dai tempi della serie tv Arcibaldo e che aveva finanziato le riprese di This Is Spinal Tap (1984), debutto alla regia di Reiner. Goldman e Reiner lavorarono a stretto contatto per adattare il libro in una sceneggiatura. "La storia fantastica" candidato ai Premi Oscar 1988 per la miglior canzone con "Storybook Love" di Willy DeVille, è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti.

QMX celebra "La storia fantastica" con una prima action-doll in scala 1/6 (30 cm in altezza per 30 punti di articolazione) ispirata al cult fantasy del 1987. La figure ritrae Westley noto anche come il famigerato Pirata Roberts interpretato nel film dall'attore Cary Elwes. La figure dispone di due diverse teste intercambiabili dipinte a mano, una con maschera e fazzoletto da pirata removibili e una "smascherata" che mostra la notevole somiglianza con Elwes. Gli accessori includono una spada in metallo, una cintura in similpelle con fodero per la spada, stivali da pirata, un calice da vino, sette mani guantate intercambiabili e una base rotonda con logo del film.

Trovate l'action-doll di Westley / Pirata Roberts disponibile in pre-ordine QUI.

Fonte: QMX