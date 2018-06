Flavors of Youth: trailer del nuovo anime dai produttori di "Your Name"

Di Pietro Ferraro domenica 24 giugno 2018

Flavors of Youth: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Yoshitaka Takeuchi disponibile su Netflix dal 4 agosto 2018.

Your Name è un gioiello dell'animazione giapponese del 2016 scritto e diretto da Makoto Shinkai, correlato all'omonimo romanzo dello stesso Shinkai e prodotto da CoMix Wave Films. Ora Netflix ha collaborato con lo studio che ha realizzato "Your Name" per portare al pubblico lo sbalorditivo Flavors of Youth, nuovo film d'animazione di CoMix Wave Films.

"Flavors of Youth" è una vera festa per gli occhi. Animato con uno splendido fotorealismo, questa co-produzione Giappone / Cina proviene dallo studio che ha dato vita al citato "Your Name", così come agli altri acclamati film del regista Makoto Shinkai, 5 cm per second e Viaggio verso Agartha. "Flavors of Youth" però non è diretto da Shinkai, ma da Yoshitaka Takeuchi, animatore che ha lavorato a diversi film di Shinkai e che fa il suo debutto come regista.

Composto da tre capitoli ambientati in tre diverse città, "Flavours of Youth" racconterà quella che sembra una storia di formazione che si fonde con un dramma per adulti.

A seguire la sinossi ufficiale di Flavors of Youth:





Da CoMix Wave Films, i visionari creativi del fenomeno internazionale "Your Name", arriva il nuovo film di animazione di Netflix "Flavors of Youth". Narrato in tre capitoli in tre città, "Flavours of Youth" esplora le semplici gioie della vita attraverso memorie sensuali e su come il cuore pulsante dell'amore non può essere sconfitto dallo scorrere del tempo.

Dopo una proiezione in anteprima mondiale all'Anime Expo di Los Angeles il 6 luglio 2018, "Flavors of Youth" sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 agosto 2018.